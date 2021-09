Michelinstjerner er godt for Danmarks turisme

Efter et hårdt halvandet corona-år for den danske restaurationsbranche er der igen noget at juble over.

Ifølge brancheorganisationen Horesta er de nye stjerner præcis hvad dansk gastronomi og turisme har brug for.

- Madinteresserede valfarter til fra hele verden for at spise her, og det kommer hele oplevelseserhvervets værdikæde til glæde, siger Horestas fødevarechef, Tine Skriver i en pressemeddelelse.

Hun glæder sig over aftenens resultat og mener, at det vil have positiv effekt for turismen i Danmark.

- Danmark har en position i den gastronomiske superliga, og den er heldigvis kun blevet forstærket her til aften. Vi har restauranter, der bliver omtalt i pressen over hele kloden, og hvor folk står på venteliste i månedsvis, siger Tine Skriver.

Også turistorganisationen VisitDenmark kalder mandagens michelinuddeling for en fantastisk aften for dansk gastronomi og mener, at stjerner giver omtale og trækker turister til Danmark.

- Nytænkte måltider i topklasse har i de sidste år været med til at tegne Danmarks image i udlandet, og stjernerne er væsentlige for turisternes opfattelse af Danmark.

Det siger VisitDenmarks kommunikationschef, Anders Rosbo i en pressemeddelelse.

Til mandagens uddeling, der blev afholdt i Stavanger i Norge, trådte Noma ind i den eftertragtede trestjernede klub, der ifølge Michelin Guiden betyder, at en restaurant er værd at rejse efter.

I den trestjernede klub er Geranium allerede at finde.

Den københavnske restaurant Kong Hans Kælder gik fra én til to stjerner, og kan nu ifølge guiden tilføje til CV'et, at restauranten er en omvej værd.

Til uddelingen blev det danske michelinlandkort udvidet, og Sønderborg kom for første gang med i guiden, da restaurant Syttende fik en stjerne.