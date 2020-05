Michelinkokken nægter at lægge sig ned

- Det er lidt svært at fylde rundt i de her tider.

Hans aarhusianske michelinrestaurant, Restaurant Frederikshøj, er lukket som følge af udbruddet.

- Når der ikke kommer nogen indtægter i kassen, er det ikke skide nemt, siger han med henvisning til, at konceptet bag er svært at drive på en alternativ måde.

Selv om coronakrisen har budt på uventede udfordringer for restauranten, følger han sin vante opskrift på succes: Arbejd for det, du brænder for og lad være med at have ondt af dig selv. Vend dig kun om, når du er i mål.

- Man skal ikke lægge sig ned og gå i fosterstilling. Det kommer man ikke op ad bakken med, siger han.

Den opskrift har da også bragt ham stor succes, og anmelderne har gang på gang været ovenud begejstrede for hans madlavning.

I 2006 blev Molskroen i Ebeltoft under Wassim Hallals ledelse hædret med titlen som "Årets Restaurant".

Det var også ham, der i 2010 stod i spidsen som chefkok i realityprogrammet "Helvedes Køkken", som dog aldrig blev en seersucces.

Meget bedre er det gået for Restaurant Frederikshøj, som han overtog i 2009.

Ikke nok med, at den i 2012 blev kåret som "Årets Restaurant", så fik Frederikshøj tre år senere sin første michelinstjerne.

Restauranten var dermed en af de første i Jylland til at vinde den eftertragtede stjerne.

Wassim Hallal var desuden med til at åbne smørrebrøds-delien F- Høj, der ligeledes ligger i Aarhus.

Han vil da også hurtigst muligt i gang med at genåbne begge steder.

- Vi er optimistiske på Frederikshøj. Vi har nogle penge på kistebunden som gør, at vi kan komme langsomt i gang igen, siger han.

Fødselsdagen har Wassim Hallal planlagt at fejre med sin nærmeste familie over et "godt måltid mad".