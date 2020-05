Michelinkok har holdt på stjernen i 16 år

Siden overtagelsen af Formel B har de åbnet yderligere tre restauranter og et street kitchen i hovedstadsområdet: restaurant Sletten, Palægade, Uformel og Palægade Street Kitchen.

Den 16. maj fylder den ene halvdel af duoen 40 år.

Kristian Arpe-Møller har sammen med sin kone to børn.

- Måske vi tager ud og spiser, hvis restauranterne er åbne, siger han.

Inden makkerparret selv var nødsaget til at lukke ned som følge af coronaudbruddet, fik Formel B i februar endnu engang en michelinstjerne.

Dermed har Kristian Arpe-Møller siden 2004 som køkkenchef formået at holde på den eftertragtede stjerne.

2020 har dog ikke kun budt på ren succes for køkkenchefen og resten af teamet.

Knap en uge efter de havde modtaget michelinstjernen, blev Formel B udsat for indbrud.

Tyve brød en nat ind i restauranten, og de havde taget sjældne vine til en værdi af 1,5 millioner kroner med sig derfra.

Næsten en måned efter tyveriet blev et uvelkomment virus skyld i, at samtlige af duoens restauranter måtte lukke midlertidigt.

- Det har været et svært år, men det giver os også en form for kampgejst. Vi er ikke typerne, der sætter os over i et hjørne og græder, siger Kristian Arpe-Møller.

Under coronakrisen har man vurderet, at det rent økonomisk ikke vil kunne betale sig at finde alternative serveringsmåder, fortæller køkkenchefen.

- Lige nu kan vi kun vente på, at andre tager en beslutning og så handle derudfra, siger han.