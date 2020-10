Michael Bruun giver tilbage til håndbolden

I dag kigger han med fra bænken, men er stadig en del af det team, som forsøger at hive metal hjem til Danmark.

Den tidligere håndboldmålmand Michael Bruun, der 8. oktober fylder 50 år, fandt hurtigt ud af, at han ville forblive i håndboldverdenen, da han som 41-årig i 2012 trak stikket som professionel håndboldmålmand.

- Jeg er rigtig glad for at kunne give noget tilbage til håndbolden, som har givet mig rigtig mange oplevelser gennem mange år.

- Derudover synes jeg, det er vanvittigt interessant at nørde med målmandsspillet og kunne give noget af min erfaring videre, siger Michael Bruun.

Efter karrierestoppet begyndte han straks som assistent- og målmandstræner i Team Tvis Holstebro - klubben som Michael Bruun spillede størstedelen af sin karriere i.

Ved siden af jobbet i Holstebro er han ansat hos Dansk Håndbold Forbund, som målvogtertræner for både kvinde- og herrelandsholdet.

Han var han blandt andet med på sidelinjen i 2019, da Danmark vandt VM-guld på herresiden.

Af de mange oplevelser, håndboldsporten har givet Michael Bruun som spiller, står bronzekampen ved EM i Sverige i 2002 højt på listen.

Selv om han normalt var andenmålmand efter Kasper Hvidt på landsholdet, fik han lov til at få 60 minutter på banen.

Her kvitterede Michael Bruun som tak med en redningsprocent på 51 procent og en sejr, der betød, at Danmark vandt sin første håndboldmedalje på herresiden i 35 år.

- Den kamp er nok det største højdepunkt på landsholdet, siger Michael Bruun.

To år senere var han igen med til at vinde endnu en bronzemedalje ved EM i Slovenien.

I alt nåede han at spille 83 kampe for landsholdet, og 345 kampe for TTH Holstebro.

Michael Bruun er uddannet pædagog.