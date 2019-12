Mette Thiesen dømt for at ærekrænke fitnessinstruktør

Københavns Byret har fredag dømt folketingsmedlem Mette Thiesen (NB) for at have krænket fitnessinstruktør Mahmoud Loubanis ære. Krænkelsen består i, at hun på Facebook kaldte Loubani for "terroristsympatisør".

- Retten har lagt vægt på blandt andet, at udtrykket almindeligvismå forstås således, at den pågældende, hvorom udtrykket anvendes, sympatiserer med de terrorhandlinger, terroristen har begået, skriver dommer Lone Bach Nielsen i sin afgørelse.

Mette Thiesen, der også sidder i kommunalbestyrelsen i Hillerød, frifindes dog for straf på grund af forældelse, men skal betale en godtgørelse på 15.000 kroner. Loubani havde forlangt 50.000.

Derudover skal hun betale yderligere 15.000 kroner til Loubani, som skal dække udgift til advokat, samt en retsafgift på 500 kroner.

Mette Thiesen skrev 19. april 2018 på sin facebookprofil et indlæg med overskriften "Terrorist-sympatisør benyttes af Danmarks Radio". I opslaget går hun i kødet på fitnessinstruktøren Mahmoud Loubani, som medvirkede i et DR-program.

Loubani havde som en kommentar til en helt tredje persons indlæg på Facebook om Omar El-Hussein skrevet "Allah yerhamo", hvilket betyder "må Gud tilgive dig".

El-Hussein angreb i 2015 et debatarrangement og en synagoge i København og dræbte filmmanden Finn Nørgaard og den frivillige vagt Dan Uzan.

Loubanis kommentar til El-Hussein-opslaget opfattede Thiesen som en sympatitilkendegivelse over for Omar El-Hussein.

At Thiesen i første omgang interesserede sig for Loubani, skyldtes, at han havde kommenteret et opslag på hendes facebookprofil, hvor hun fortalte om, at hun var blevet truet.

I kommentaren antydede Loubani, at truslerne var opdigtede af Thiesen selv. Og i den forbindelse brugte han grinende gule ansigter, såkaldte emojier. Det fik Thiesen til i opslaget fra 19. april 2018 til at omtale Loubani som "en person, der griner af folk, som modtager trusler".

Det udsagn og betegnelsen "terroristsympatisør" var efter Loubanis opfattelse en overtrædelse af injurielovgivningen, og derfor anlagde han sag mod Thiesen.

Retten mener, at betegnelsen "terroristsympatisør" er krænkende, men har dog vurderet, at det var i orden at kalde Loubani for "en person, der griner af folk, som modtager trusler".

Skulle Thiesens opslag have været i orden, så skulle hun i retten have ført såkaldt sandhedsbevis for, at "Allah yerhamo" var at opfatte som udtryk for sympati for El-Hussein, fremgår det af dommen.

Mette Thiesen gjorde under retsmødet i november meget ud at, at hun nøje havde valgt betegnelsen "terroristsympatisør" frem for "terrorsympatisør". Men den sondring har ingen betydning for retten.

Når Mette Thiesen frifindes for straf, så skyldes det, at der er tale om en type sag, hvor der skal ske såkaldt privat påtale. Reglerne i straffeloven siger, at der skal rejses en sag inden seks måneder.

Loubani rejste først sag mod Thiesen i januar 2019, og som straffesag betragtet er sagen derfor ifølge byretten forældet.

Mette Thiesen oplyser på Facebook, at hun ikke vil anke dommen til Østre Landsret.