Mette Frederiksen vil præsentere tiårsplan for Danmark

Her lægger statsministeren op til, at de store beslutninger under coronakrisen skal afløses af store beslutninger om de "strukturelle udfordringer for dansk økonomi og for vores samfund som et hele".

- Regeringen forbereder nu et ambitiøst reformprogram. Vi vil øge væksten og velstanden. Gøre Danmark til et både rigere og grønnere samfund og først og fremmest dygtigere. Vi vil sætte reformarbejdet i gang med et tiårigt perspektiv, siger Mette Frederiksen.

Regeringen vil præsentere sit bud på flere af udfordringerne "i løbet af sommeren, oplyser Mette Frederiksen. Hun opfordrer Folketingets partier til at deltage i arbejdet med at gennemføre reformerne.

- Som fællesskab står Danmark stærkere end i mange år. Vi har gjort det godt. Hvad gør vi nu? Vi kunne vælge at stille os tilfredse og sige til hinanden, at vi klarede den. Læne os tilbage og lade udviklingen gå sin gang. Justere lidt hen ad vejen. Den mulighed er der, men det er ikke den, vi skal vælge.

- Vi skal gå den modsatte vej. Reformer, innovation, uddannelse, jobskabelse og vækst. Lige nu har vi et bedre udgangspunkt, end nogen turde håbe på i de mørke uger i foråret 2020. Vi har styrken. Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring, siger Mette Frederiksen.

Hun peger i talen på tre udfordringer, der skal løses for at nå regeringens centrale mål om at få flere i arbejde.

- At have et arbejde og bidrage til samfundet er nu engang noget af det vigtigste i et menneskes liv. Høj beskæftigelse er samtidig en afgørende forudsætning for fortsat vækst og velstand, siger Mette Frederiksen.

Der er dog tre områder, hvor regeringen ser behov for reformer for at få flere i arbejde:

- Det gælder uddannelser, hvor for mange unge bliver tabt, og vi ikke uddanner nok til de job, der er brug for.

- Det gælder på arbejdsmarkedet, som for nogle bliver mere usikkert og mindre organiseret.

- Og det gælder de desværre for mange mennesker, særligt med ikkevestlig baggrund, som går derhjemme på kontanthjælp og uden et arbejde at stå op til, siger Mette Frederiksen.

Det har tidligere givet skiftende regeringer alvorlige skrammer, når man gennemført store reformer i økonomiske krisetider.

Mette Frederiksen siger dog i talen, at en økonomisk krise ikke er afsættet denne gang. For det er ifølge statsministeren lykkedes Danmark at komme igennem corona uden behov for en "egentlig økonomisk genopretning".

- Derfor er opgaven en anden. Vi skal investere og gøre Danmark stærkere. At vi kan det, skyldes de beslutninger, vi har truffet sammen.

- De reformer, regeringen vil fremlægge, vil kræve meget af os alle. Men vi har også meget at vinde, siger Mette Frederiksen.