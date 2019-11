Mette Frederiksen vil ikke hente flere børn fra syriske lejre

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) under tirsdagens spørgetime.

Danmark har taget imod et forældreløst barn, hvis forældre har kæmpet for Islamisk Stat, men Danmark vil ikke tage imod yderligere børn.

- Det er ganske vanskeligt det her. Det er ganske skrækkeligt, at der sidder børn i lejre i Syrien, som har tilknytning til Islamisk Stat.

- Vi har som regering truffet den beslutning, at vi ikke tager børnene til Danmark, fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne, siger statsministeren.

Den 11 måneder gamle dreng ankom i sidste uge fra en syrisk lejr til Danmark. Drengen er søn af en afdød dansk-somalisk kvinde, der havde tilknytning til Islamisk Stat, ligesom barnets far havde.

Begge meldes dræbt, og barnet har været tæt på at dø af underernæring, hvorfor bedsteforældrene og den øvrige familie har kæmpet for at få barnet hjem.

- Vi hjælper i den konkrete sag med en lille forældreløs dreng. Der er nogle særlige humanitære omstændigheder, så det ønsker vi at gøre. Der er tale om et forældreløst barn, og dermed et særligt sårbart barn, siger Mette Frederiksen.

Det er første gang, at et forældreløst barn hentes til Danmark fra den syriske lejr.

I forrige uge oplyste de danske myndigheder, at der sidder omkring 12 voksne danske statsborgere i lejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien.

Der sidder desuden omkring 30 børn, hvis forældre er danske statsborgere eller har været danske statsborgere.

Ifølge PET er der desuden 14 voksne danske statsborgere og omkring ti børn, som vurderes at være på fri fod i konfliktområdet omkring Islamisk Stats tidligere udråbte kalifat i Irak og Syrien.

Danmark hentede i juni en 13-årig dreng ud af al-Hol-lejren. Det skete, fordi han var livstruende såret.