Mette Frederiksen vil diskutere nyt asylsystem med Macron

Statsminister Mette Frederiksen (S) mødes med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag 18. november.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

De skal ifølge Statsministeriet drøfte en række centrale europapolitiske og sikkerhedspolitiske emner. Herunder migration samt forberedelserne til det kommende Nato-topmøde i London.

- Jeg ser frem til et godt og produktivt møde med min franske kollega, præsident Macron.

- Jeg vil benytte anledningen til at præsentere den franske præsident for regeringens ønske om at skabe et nyt asylstem, der er både retfærdigt og humant. Det har vi brug for, udtaler Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Brexit, altså briternes udtræden fra EU, bliver selvsagt også et emne.

- Det europæiske samarbejde står ved en skillevej. En ny EU-kommission er på vej ind, og vi skal selvfølgelig præge dagsordenerne for EU i de kommende år.

- Samtidig skal vi også - ikke mindst i lyset af brexit - forholde os til, hvad vi skal fokusere på i det europæiske samarbejde og sørge for, at der leveres resultater til gavn for de europæiske befolkninger.

- I mine øjne er det især emner som migration, klima og social dumping, der står helt centralt.

- Jeg ser frem til en god drøftelse af, hvordan Danmark og Frankrig kan arbejde endnu tættere sammen om at præge det europæiske arbejde på disse helt afgørende dagsordener, siger Mette Frederiksen.

Europa har ikke styr på grænserne. Sådan lyder det fra Mette Frederiksen. Hun vil derfor arbejde for at få etableret et nyt asylsystem. Det budskab har hun gentaget flere gange.

Socialdemokratiet har allerede før valget delt partiets plan om at basere det danske asylsystem på kvoteflygtninge ved at etablere et nyt asylsystem med modtagecentre uden for EU, der kan stoppe spontane asylansøgere.