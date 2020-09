Mette Frederiksen varsler tiltag mod nattelivet i København

Der er lokale udbrud af coronavirus flere steder i landet, men fokus er særligt rettet mod hovedstaden, der i højere grad har været ramt de seneste uger, og hvor der er flere indbyggere samlet på mindre plads end andre steder.

Derfor indkaldes der til pressemøde tirsdag, hvor der ventes at blive fremlagt nye tiltag særligt i nattelivet for at bekæmpe smitten i Storkøbenhavn.

- Smitten er på et højt niveau. Antallet af indlagte er steget. Seruminstituttet advarer om, at vi står på kanten af noget, der kan udvikle sig til en anden bølge. Det er nu, det gælder, skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

Det foregår tirsdag klokken 12.30, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil redegøre for nye tiltag.

Også justitsminister Nick Hækkerup (S) og rigspolitichef Thorkild Fogde vil være til stede foruden faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut og flere andre.

Der har de seneste dage været tale om at indføre påbud om mundbind i supermarkeder og på restauranter. Da pressemødet vil handle om tiltag i Storkøbenhavn, vil det formentlig ikke ramme resten af landet.

Både sundhedsfaglige personer og borgmestre i hovedstadsområdet har talt for øgede restriktioner i det københavnske natteliv.

Og det vil fokus tilsyneladende være på.

- Vi har selvfølgelig et særligt blik på nattelivet. For vi kan ikke have, at det fortsætter med fest i nattelivet i København, som vi har set den seneste tid, skriver Mette Frederiksen videre.

Blandt andet har mundbind på barer og restauranter, nye begrænsninger på åbningstider og sågar en ny nedlukning af nattelivet været på tale.

Fra nattelivet og restaurationsbranchen lyder det, at det kan føre til flere privatfester eller piratfester, hvor der ikke nødvendigvis er lige så godt styr på bekæmpelsen af coronavirus.

Statsministeren henviser til, at man skal holde afstand, spritte af og bruge mundbind.

Ifølge Statens Serum Institut skal borgerne være forberedt på at skrue ned for sociale besøg i efteråret, så man ser færre mennesker og i mindre grupper.