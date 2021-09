Mette Frederiksen varsler flere vaccinedonationer i FN-tale

I foråret blev de første tre millioner vaccinedoser i donation fra Danmark præsenteret, og tirsdag blev det tal fordoblet til i alt seks millioner.

De nye tre millioner doser skal alle doneres gennem det internationale vaccinesamarbejde, Covax, der skal sikre coronavacciner til verdens fattigste lande.

- Vi skal sikre global adgang til vacciner. Ingen af os kan lægge corona bag os, indtil alle kan. Danmark forpligter sig til vaccinesolidaritet og Covax, siger hun.

Ud over vaccinedonationer har Danmark også forpligtet sig til at støtte samarbejdet med "mere end 15 millioner dollar". Det svarer til omkring 100 millioner danske kroner.

Talen var optaget på forhånd og blev derfor vist på video i salen i New York, da Mette Frederiksen rejste hjem fra generalforsamlingen tirsdag.

I talen kom Mette Frederiksen også ind på det globale asylsystem, som hun ikke mener, er godt nok.

- Vi efterlader for mange menneskers skæbne til menneskesmuglere.

- Det nuværende asyl- og migrationssystem adresserer ikke de udfordringer, vi står over for i dag. Vi bliver nødt til at gøre det bedre for at redde liv og forhindre voldtægt og misbrug.

- Det kalder på nye fælles løsninger. Min regering er dedikeret til at adressere de grundlæggende årsager, siger Mette Frederiksen.

Videre siger statsministeren, at landene er nødt til at arbejde sammen for at sikre en "sikker og ordentlig" migration.

Danmark støtter samtidig op om et "stærkt og effektivt" FN, lyder det i talens afslutning.

Afghanistan og klimakrisen var også på dagsordenen i Mette Frederiksens tale.