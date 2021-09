Mette Frederiksen til soldater: I har ikke kæmpet forgæves

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på Christiansborg Slotsplads i København. Her holder statsministeren tale ved en parade med omkring 1200 soldater under flagdagen for Danmarks udsendte.

20 års indsats i Afghanistan har ikke været forgæves. Uagtet at forholdene ved den nylige evakuering skete under tumultariske omstændigheder, og at Taliban har overtaget kontrollen med landet.

- Det er jer, der har sikret vi andres sikkerhed, siger statsministeren.

- I har ydet jeres til, at en hårdt prøvet afghansk befolkning i en periode af deres liv har oplevet noget af den frihed, som alle bør have, siger hun og nævner rettigheder for piger og kvinder.

- Kampen mod terrorisme og for frihed, det er den kamp, I har kæmpet. Og det har ikke været forgæves, siger Mette Frederiksen.

De vestlige lande, herunder Danmark, trak sig for nylig ud af Afghanistan efter 20 års militær tilstedeværelse.

Det skete imidlertid under stor hast, fordi den militante islamistiske bevægelse Taliban tog kontrol med Afghanistans hovedstad, Kabul, inden alle relevante personer var blevet evakueret.

Da det sidste danske evakueringsfly havde forladt den internationale lufthavn i Kabul, var der stadig 88 personer med dansk tilknytning tilbage i Afghanistan.

Partierne bag evakueringsaftalen blev enige om, at disse personer fortsat skal have hjælp til at komme til Danmark, selv om fristen for at søge om evakuering egentlig var udløbet.

Under de 20 år i Afghanistan har 44 danske soldater mistet livet, mens mange er kommet hjem med fysiske eller psykiske skader.

- I år vil og skal vi særligt mindes dem, der ikke kom hjem fra Afghanistan.

- Jeg ved, at ord ikke kan lindre smerterne hos jer, der sidder med det tungeste savn. Det ved jeg, og mit hjerte græder, siger Mette Frederiksen.

Kronprinsparret er også til stede ved paraden på Christiansborg Slotsplads i anledning af flagdagen, som er blevet afholdt hvert år siden 2009.

Også forsvarschef Flemming Lentfer og rigspolitichef Thorkild Fogde holder tale ved paraden.