Mette Frederiksen slår fast: Der kommer nye coronarestriktioner

Torsdag blev der registreret 760 nye smittetilfælde. Dermed står Danmark lige som andre lande i en alvorlig situation, hvor der er behov for at indføre nye restriktioner.

- Coronaen er tilbage. Og vi kommer til at indføre yderligere restriktioner, siger Mette Frederiksen.

Udmeldingen kommer, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tidligere torsdag varslede, at regeringen overvejede nye restriktioner i de kommende dage.

Efter de seneste tal skærper statsministeren nu den melding:

- Vi har været igennem en periode med et højt, men stabilt smittetal. Nu ser vi et højere antal smittede samtidig med, at vi i et antal dage har set færre testede. Derfor er der grund til bekymring og til, at jeg understreger alvoren.

Spørgsmål: Er det anden bølge, vi ser nu?

- Det, vi ser i Europa lige nu, er, at i en række lande ser efteråret ud til at ramme hårdere end foråret. Hvad den tekniske betegnelse er, tør jeg ikke sige. Men coronaen er tilbage, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på forsamlingsforbuddet og øget brug af mundbind som to af de områder, regeringen arbejder med. Regeringen ser også på yderligere restriktioner i nattelivet, hvor restauranter og barer i dag skal lukke klokken 22.

Mette Frederiksen vil dog vente med detaljerne i de nye indgreb, indtil regeringen er helt klar til at melde ud. Det ventes at ske inden for de kommende dage, men der er endnu ikke sat tidspunkt på.

Allerede nu varsler Mette Frederiksen dog, at danskerne skal indstille sig på en december uden de traditionelle julefrokoster. Ifølge statsministeren er "supervåbnet" mod corona nemlig fortsat, at danskerne begrænser deres sociale aktiviteter.

- Vi har hver især nogle muligheder for at holde smitten fra os, men supervåbnet er ikke nok. Det var det ikke i foråret, og det vil det heller ikke være i efteråret. Blandt andet fordi vi rykker ind, og når vi gør det, så rykker vi også tættere på hinanden.

Spørgsmål: Julefrokosterne begynder typisk i slutningen af november og fortsætter i december. Skal vi indstille os på, at der ikke bliver en hel masse julefrokoster i år?

- Ja. Det skal vi begynde at indstille os på. Det betyder jo ikke, at man ikke kan mødes nogle kolleger på en ordentlig og forsvarlig måde og takke hinanden for året, der er gået - afhængig af hvordan situationen er til den tid.

- Men det er de sociale aktiviteter, som vi alle skal være opmærksomme på. Det hænger sammen med, at vi som samfund har en meget stor interesse i at holde så meget samfundsliv åbent som muligt, siger Mette Frederiksen.

Hun opstiller dermed igen det svære valg, som har præget de seneste måneder med corona. Enten begrænser vi vores sociale liv med venner, familie og kolleger. Eller også risikerer vi, at der igen må lukkes ned for arbejdspladser, skoler og uddannelsesinstitutioner.

- Vi har ikke noget ønske om at lukke arbejdspladser ned. Vi vil gerne have, at børnene bliver ved med at gå i skole. At uddannelsesinstitutionerne er åbne.

- Jeg tror, at en af forudsætningerne for, at det kan lade sig gøre, er, at der bliver skruet yderligere ned for vores sociale aktiviteter. Ikke fordi, jeg siger, at det er nemt. Lige som alle andre ville jeg savne det. Men hvis vi skal holde samfundslivet åbent, så er det på det sociale, at vi skal skære ned.

- Til en julefrokost bliver der råbt og danset. Der bliver indtaget anselige mængder alkohol. Det er noget af det, der kan danne basis for, at smitten spreder sig.

Spørgsmål: I Danmark er forsamlingsforbuddet lige nu på 50 personer. Men I lande som England og Italien er det helt nede på seks personer. Kan vi komme i en situation, hvor vi også i Danmark skal helt derned?

- Når vi er klar til at melde konkrete restriktioner ud, så gør vi det. Lige nu kan jeg sige, at stigningen i de seneste tal er for høj. Det gælder både antal nysmittede og i forhold til antallet af indlæggelser. Og forsamlingsforbuddet er noget af det, vi sidder og kigger på, siger statsminister Mette Frederiksen.