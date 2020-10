Mette Frederiksen slår fast: Der kommer nye coronarestriktioner

Torsdag blev der registreret 760 nye smittetilfælde. Dermed står Danmark lige som andre lande i en alvorlig situation, hvor der er behov for at indføre nye restriktioner.

- Coronaen er tilbage. Og vi kommer til at indføre yderligere restriktioner, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på forsamlingsforbuddet som et af de områder, regeringen arbejder med. Dermed skal danskerne allerede nu indstille sig på, at traditionelle julefrokoster ikke kan gennemføres i år.

Mette Frederiksen vil dog vente med detaljerne i de nye indgreb, indtil regeringen er helt klar til at melde ud. Det ventes at ske inden for de kommende dage, men der er endnu ikke sat tidspunkt på.