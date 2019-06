Mette Frederiksen oplever godt forhandlingsmiljø

De Radikales leder, Morten Østergaard, udtalte torsdag, at han ikke vil sende en kommende ny regering af sted på krykker.

Til det siger Mette Frederiksen, der ønsker en ren S-regering:

- Jeg oplever et godt forhandlingsmiljø, og det er en fælles fortjeneste, at vi har kunnet etablere det. Men det betyder ikke, at der er nogen, som har forladt velkendte politiske positioner.

- Jeg oplever et ønske om at få det til at lykkes.

Mette Frederiksen forhandler primært med De Radikale, SF og Enhedslisten. Forhandlingerne genoptages lørdag på Christiansborg.

Østergaard vil undgå en lignende situation fra 2011. Her blev Socialdemokratiet, SF og De Radikale enige om et regeringsgrundlag med en masse R-aftryk og nærmest ingen SF-aftryk, hvilket bidrog til, at SF senere forlod regeringen.

- Vi ønsker ikke at jorde nogen. Men vi ønsker, at det, der kommer ud af de forhandlinger, vi fører, er levedygtigt. Og at det er stabilt, og at det ikke humper af sted på krykker, sagde Østergaard torsdag.

Mette Frederiksen vil lytte til valgets tale. Og det betyder, at en kommende ny regering skal levere på velfærd og klima, siger hun.

- Vi ønsker ikke at danne en regering, som ikke leverer det, som vi har talt om i valgkampen.

Hun tilføjer dog:

- Vi kommer ikke til at løse alle problemer, så let er det ikke.

Parterne forhandler ikke om et regeringsgrundlag. Ifølge Mette Frederiksen er det endnu ikke afklaret, hvad det er for et stykke papir, der arbejdes på. Men det skal munde ud i en form for aftale eller forståelse for regeringens retning.

- Jeg kan godt forstå, at de (R, SF og EL, red.) er optaget af, hvad det er for en retning, denne regering kommer til at arbejde i. Hvis vi får muligheden for at danne den, siger Mette Frederiksen.