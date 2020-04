Artiklen: Mette Frederiksen lover at inddrage partier efter kritik

Flere partier har kritiseret Mette Frederiksen (S) for ikke at inddrage dem om planer for genåbning.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lover at inddrage andre partier i planerne om genåbningen af Danmark.

Det har statsministeren skrevet i en e-mail til samtlige partiledere på Christiansborg, skriver Berlingske mandag.

I e-mailen skriver Mette Frederiksen, at hun senest i april vil indkalde til et partiledermøde, hvor myndighederne kan orientere om de "foreløbige vurderinger af effekterne af den første fase af genåbningen".

- I umiddelbar forlængelse heraf vil jeg, som vi aftalte i går, indkalde til politiske forhandlinger omkring fase to af genåbningen sådan, at regeringen og partierne, i videst muligt omfang, sammen kan designe den næste fase af genåbningen, skriver statsministeren ifølge Berlingske.

E-mailen er sendt tirsdag den 7. april.

Dagen forinden orienterede Mette Frederiksen først partilederne og senere offentligheden om regeringens plan for at genåbne Danmark, der har været lukket ned i omkring en måned.

Mette Frederiksens lovning om inddragelse kommer, efter at flere partiledere beskyldte Mette Frederiksen for at handle egenrådigt.

Samtidig kritiserede de hende for ikke at inddrage partierne i processen om at genåbne landet.

Statsministeren erkender, at der har været kort tid til at træffe beslutninger.

- Det er samtidig regeringens opfattelse, at vi nu går ind i en fase, hvor det både vil være tidsmæssigt muligt og desuden hensigtsmæssigt med mere dybdegående politiske forhandlinger og drøftelser om den videre vej frem, skriver hun ifølge Berlingske.

Mette Frederiksen opfordrer samtidig til "sammenhold" og til, at alle partier bakker op om myndigheders anbefalinger.