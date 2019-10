Mette Frederiksen kan hente råd om grænsekontrol hos Löfven

Sverige har nemlig haft kontrol ved indrejse til landet gennem Øresund siden 2015.

Johan Hakelius, politisk redaktør på det svenske magasin Fokus, er derfor sikker på, at den kommende danske grænsekontrol mod Sverige vil blive taget imod med åbne arme hos Sveriges statsminister.

Hakelius er også en kendt debattør i Sverige, hvor han i klummer i Expressen har skabt debat. Sverige vil snart få en udlændingepolitik, der flugter med den danske, skriver han blandt andet. Det er den eneste mulige vej for landet ifølge Hakelius.

Men når Mette Frederiksen tirsdag besøger Stefan Löfven, så er der omvendt en chance for, at Danmark kan hente råd hos sin nabo.

- De etablerede partier bestemte sig for, at man måtte løse problemet ved grænsen, og så tog de beslutningen. Og de fik ganske meget kritik for det, siger Hakelius, der dog ikke mener, at kritikken var så voldsom hos den almindelige svensker.

- Den folkelige kritik handlede mere om pendlerne ved broen, som synes det var et praktisk problem, men det er en anden diskussion, siger han.

Han mener, at stemningen ændrer sig en smule i Sverige. Derfor er det tirsdag også nemmere for den danske og svenske statsminister at komme overens på spørgsmålet om grænsekontrol.

- Jeg tror, der er en forandring i Sverige, som handler om, at man gerne vil have kontrol ved grænsen. Vi har haft det længe og vil gerne beholde det. Og der findes en stor forståelse i Sverige for, at Danmark gør, som man gør.

- Der findes store muligheder for samarbejde mellem Danmark og Sverige i fremtiden, tror jeg, siger Hakelius.

Den danske regering indfører 12. november kontrol ved indrejse fra Sverige for at øge sikkerheden i Danmark. Det sker blandt andet efter bombeangrebet mod Skattestyrelsen i København, hvor to svenske mænd er sigtet for forbrydelsen.

Der bliver tale om periodisk kontrol fra dansk side ved færger, i tog og ved Øresundsbroen et par gange om ugen.

Beslutningen har mødt kritik fra både Enhedslisten og De Radikale, der kalder det symbolpolitik. Det er højst usandsynligt, at kontrollen vil fange kriminelle, vurderer begge partier.

I Sverige udføres kontrollen blandt andet af det svenske politi med paskontrol, når rejsende ankommer til Sverige.

Kontrollen kostede i begyndelsen DSB over 100 millioner kroner ifølge Berlingske, fordi svensk politi stoppede togene for at kontrollere dem.

Siden besluttede Sverige, at paskontrollen skal foregå, imens toget er på farten, hvilket mindsker generne.