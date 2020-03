Mette Frederiksen holder pressemøde før dronningetale

Pressemødet kommer, en time før dronning Margrethe klokken 20.00 vil tale til nationen.

Der har været spekuleret i, om regeringen kunne finde på at indføre et egentligt udgangsforbud, som Frankrig har gjort. Men det vil ikke være tilfældet, erfarer Ritzau.

I de seneste dage er spekulationerne om et egentligt udgangsforbud i Danmark taget til. Det er ikke mindst sket, efter at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag fastslog, at Frankrig er "i krig" med coronavirus. Derfor har Frankrig fra tirsdag indført udgangsforbud i hele landet i mindst 15 dage.

Det er kun tilladt at gå ud for at tage på arbejde, foretage nødvendige indkøb og lægebesøg. Overholder man ikke retningslinjerne, straffes man med bøde, fastslog Macron.

Så drastisk vil Mette Frederiksen dog ikke melde ud tirsdag aften ifølge Ritzaus oplysninger.

Der har også været spekuleret i, at regeringen måske vil lukke caféer, barer eller butikker, som ikke handler med vigtige varer som medicin og dagligvarer. Igen i et forsøg på at dæmpe udbredelsen af coronavirus.

Spekulationerne tog til, efter at det daglige pressemøder med myndighederne klokken 14.00 tirsdag blev aflyst. I stedet blev der indkaldt til pressemøde med fødevareminister Mogens Jensen (S) om situationen i detailhandlen.

Fødevareministerens budskab var dog alene i den beroligende ende. Hamstringen af dagligvarer er stoppet, og der er rugbrød, mælk og andre varer nok, så længe danskerne handler som normalt, lød det fra Mogens Jensen.

Statsminister Mette Frederiksen har dog mulighed for at tage butikslukninger i brug.

Tirsdag blev den vidtrækkende hastelovgivning på sundhedsområdet også underskrevet af dronningen. Dermed kan regeringen indføre eksempelvis forbud mod større forsamlinger.

Det kan være denne type af tiltag, Mette Frederiksen vil italesætte på pressemødet klokken 19.00.

Både mandag og tirsdag er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kommet med en opsang til befolkningen. Han ser tegn på, at coronavirus ikke bliver taget tilstrækkeligt alvorligt af alle.

- Jeg ser stadig alt, alt for mange, der tager alt for afslappet på vores sundhed i den her krise. Alt for mange, som ikke holder afstand, og som åbenbart ikke føler, det er relevant for dem at gøre, som myndighederne siger, skriver Magnus Heunicke tirsdag på Facebook.

Også Mette Frederiksen har lagt en opdatering på Facebook. Her skriver hun:

- Hendes majestæt dronningen vil i aften tale til danskerne. Jeg kan ikke i min levetid huske, at dronningen har talt på nationalt tv på baggrund af en alvorlig situation i Danmark. Vi står i en helt ekstraordinær situation. Og den kræver ekstraordinært sammenhold. Hver for sig. Og sammen som land, skriver Mette Frederiksen.