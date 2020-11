Mette Frederiksen håber på styrket klimasamarbejde med USA

Det siger hun til Ritzau, dagen efter at det står klart, at Joe Biden bliver ny amerikansk præsident.

Statsminister Mette Frederiksen (S) håber på et styrket samarbejde omkring klimaet mellem Danmark og USA.

- Et af de steder, hvor vi oplagt kan se et styrket samarbejde er på klimaområdet.

- Vi er førende på en række af de områder, som Biden har peget på bliver nødvendigt, for at USA kan omstille sig i forhold til klimakrisen. Så jeg imødeser et tæt samarbejde på klimaområdet, siger Mette Frederiksen.

Udover klimaet er det særligt det sikkerhedspolitiske område, som Mette Frederiksen tror, Joe Biden kan styrke samarbejdet omkring.

- På det sikkerhedspolitiske er USA vores vigtigste allierede, uanset hvem der er præsident. Her imødeser jeg også et tæt samarbejde for eksempel omkring det arktiske område.

Det er første gang Mette Frederiksen kommenterer valget af Joe Biden, siden Statsministeriet lørdag lagde en lykønskning op på Twitter fra statsministeren.

Den hilsen gentog hun igen søndag.

- Vi vil gerne fra dansk side endnu en gang ønske stort tillykke til den valgte nye amerikanske præsident, Joe Biden. Vi glæder os til samarbejdet. Det får vi brug for og har brug for.