Mette Frederiksen gentager krav om udlændinge i job

Sådan lød det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tilbage i 2018, hvor hun ville tage et opgør med årtiers fejlslagen udlændingepolitik.

I sin nytårstale fredag som statsminister gentager Mette Frederiksen sit budskab. Nu skal det være, må man forstå.

- Som samfund må vi træde mere i karakter. Stå fast på vores værdier. Vi må ikke acceptere, at demokratiet lægges for had i parallelsamfund. Radikalisering skal ikke beskyttes. Den skal afsløres, siger statsministeren i sin nytårstale.

- Regeringen vil gentænke integrationsindsatsen, så den i højere grad bygger på tydelige krav og klare forventninger med fokus på ret og pligt.

- Helt grundlæggende må det være sådan, at når man har fået ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv.

- Hvis det i en periode ikke kan lade sig gøre, vil regeringen foreslå, at man, til gengæld for sin ydelse, får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet kom i 2018 med udlændingeudspillet "Retfærdighed og realistisk - en udlændingepolitik, der samler Danmark".

Udspillet skulle sikre partiet magten i forbindelse med folketingsvalget, som kom i 2019. Men trods valgsejren udestår en række elementer fra udspillet fortsat at blive en realitet.

Det gælder for eksempel Socialdemokratiets ambition om at oprette modtagecentre uden for Europas grænser, hvor dansk asylbehandling kan foregå.

For at sikre en bedre integration lægger Socialdemokratiet op til, at alle flygtninge og indvandrere fremover skal arbejde 37 timer om ugen eller være i uddannelse.

Møder man ikke op på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet, bliver man trukket i sin ydelse svarende til fraværet. Sådan lyder det i udspillet. Og i 2021 vil regeringen altså se på området igen.