Mette Frederiksen forventer svære landbrugsforhandlinger

Statsminister Mette Frederiksen (S) varsler i partilederdebatten tirsdag, at regeringen "snart" vil fremlægge et udspil til klimaforhandlingerne på landbrugsområdet.

Folketingets partier er langt fra enige om, hvor meget landbruget kan eller skal bidrage til klimaet. Men nu skal der findes et svar.

- Det bliver svære forhandlinger. Vi skal sikre, at der bliver passet bedre på klimaet og naturen, men samtidig også sikre, at man fortsat går på arbejde i landbruget og fødevareerhvervet, siger Mette Frederiksen.

Hun lægger dermed op til, at der skal tages hensyn til erhvervet, selv om regeringen og støttepartierne opstillede målsætningen om 70 procents reduktion i drivhusgasserne i 2030.

Det mål har Venstre tilsluttet sig. Men Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er bekymret for, om regeringen vil gå så langt, at det vil koste erhvervet dyrt på arbejdspladser og indtjening.

- I sidste uge havde jeg lejlighed til at besøge fødevareforbundet NNF. De er bekymrede for de tusindvis af mennesker, der har job i den danske fødevaresektor, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han efterlyser, at regeringen melder hurtigt ud om udspillet, så der kan skabes klarhed for erhvervet om, hvad der er på vej.

Statsminister Mette Frederiksen har ligesom Venstres formand flere gange understreget, at hun ønsker at bevare arbejdspladserne i landbruget. Dermed er Mette Frederiksen i gang med at forventningsafstemme med støttepartierne, der har store grønne ambitioner på landbrugets vegne.

Balancen mellem klima og arbejdspladser vil også være udgangspunktet for regeringens udspil:

- Fødevareerhvervene i Danmark er ikke alene kendetegnet ved at repræsentere mange arbejdspladser, men også gode arbejdspladser. Vi skal gøre det grønnere end i dag. Det hører jeg også landbruget selv sige, siger Mette Frederiksen.

Han kalder dansk landbrug for et af "verdens bedste", der skal "forfines og forbedres" med aftalen.

- Vi skal lave en aftale på landbrugsområdet, som både sikrer gode resultater på klimaområdet og på beskæftigelsesområdet, siger Mette Frederiksen.