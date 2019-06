Mette Frederiksen før gruppemøde: Det bliver rørende

Nattens aftale mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten betyder, at Mette Frederiksen bliver statsminister for en rent socialdemokratisk regering.

Og det er hun meget glad for.

- Det er jo et dejligt både gruppe- og hovedbestyrelsesmøde. At kunne sige til sit bagland, at vi har flertal for at kunne danne en socialdemokratisk regering.

- Det er selvfølgelig noget helt særligt.

- Jeg tror, det bliver rørende, og det bliver fyldt med glæde og entusiasme, siger Mette Frederiksen til de fremmødte pressefolk, inden hun træder ind i gruppeværelset, hvor klapsalverne vælter ned over hende.

Midt i glæden må hun dog også forholde sig til kritik af aftalepapirerne.

Flere oppositionspartier har allerede beskyldt Socialdemokratiet for at begå løftebrud ved at bløde for meget op for den stramme udlændingepolitik.

Andre noterer sig, at aftalen mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten intet indeholder om en ret til tidligere folkepension, som Socialdemokratiet ellers gik til valg på at få indført.

Det sidste tager Mette Frederiksen roligt.

- Nu går vi i gang med arbejdet og inddrager arbejdsmarkedets parter. Og jeg kommer til hver eneste dag som statsminister at kæmpe for, at vi får indført en ret til tidligere folkepension.

- Jeg nægter at tro på, at vi ikke kan finde et flertal i Folketinget for det, siger hun.

Senere onsdag - klokken 14.30 - skal hun en tur til Amalienborg. Her skal hun fortælle dronningen, at der er flertal for en ren socialdemokratisk regering. Ministerlisten ventes først præsenteret torsdag.

Rød blok fik i alt 91 mandater ved folketingsvalget 5. juni.