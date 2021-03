Mette Frederiksen er klar til mere overvågning i nattelivet

Hun åbner op for yderligere overvågning dér, hvor det kan tænkes at have en effekt.

Kvinder skal kunne færdes i nattelivet uden frygt for at blive udsat for overgreb.

- Ligegyldigt om man er 15 år eller 25 år og kvinde i Danmark, så tager man sine forholdsregler. Man ved, at man altid skal følges med andre, også selv om det er blevet lyst, når man går hjem.

- Man ved, at man skal pusle lidt med sine nøgler, man går med en mobiltelefon og lader som om, at man taler med sin far eller sin kæreste, eller hvad vi nu finder på, siger hun.

Alternativets folketingsmedlem, Torsten Gejl, har forinden spurgt statsministeren, hvad regeringen vil lave af tiltag for at sikre et mere trygt natteliv i byerne. Og måske også en holdningsændring blandt visse mænd.

Torsten Gejl spørger med baggrund i den seneste tids debat i Storbritannien om netop sikkerhed for kvinder i nattelivet.

Den britiske regering har fremlagt en række "omgående tiltag" for at styrke sikkerheden for kvinder og piger på landets gader. Det sker efter en sag om et drab på en kvinde.

- Rigtig mange af os, der har børn, sidder og kigger i løbet af natten og er vågne og holder øje med mobiltelefonen, når de skal hjem fra fest, siger Mette Frederiksen.

- Det er grundlæggende og aldeles fuldstændig uacceptabelt. Og ja, der er kulturer i det her, fordi alle har ret til at leve et trygt liv, ligegyldigt om det er dag eller nat, og om man har drukket alkohol eller ej.

- Derfor er det et kulturspørgsmål, men det er selvfølgelig også et praktisk konkret spørgsmål om eksempelvis gadebelysning, om at politiet er til stede og for min skyld også gerne yderligere overvågning de steder, hvor overvågningen kan hjælpe os.

- Så jeg tror, at der skal flere forskellige ting til, siger hun.