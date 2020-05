Mette Frederiksen er ikke fan af regional genåbning

Mens hovedstaden er værst ramt af udbredelsen af coronavirus, ser nordjyderne ud til at være meget mindre ramt. Det samme gælder for nogle af småøerne i Danmark.

Der er fra flere steder i landet og flere partiledere et ønske om, at nogle regioner kan åbne større dele af samfundet noget tidligere end andre.

Men hvis man åbner én landsdel, frygter statsminister Mette Frederiksen (S) dog, at andre vil valfarte dertil efter to måneders landskarantæne. Hun læner sig op ad en vurdering fra Statens Serum Institut, SSI.

- Der er meget store regionale forskelle, og SSI ligger til grund, at resultatet af en åbning kan have et meget forskelligt regionalt sigte, siger hun.

Statsministeren forhandler onsdag aften med de øvrige partiledere, og blandt andet SF og Dansk Folkeparti har længe talt for, at man kan åbne i forskelligt tempo. Det er andre partier også tilhængere af.

Men ikke statsministeren, som vil tage emnet op med partilederne onsdag.

- Vi kan se i andre lande, at man laver en regional åbning, og at der dermed kan være forskel på, hvilke landsdele der kan få lov at åbne. Det er lande, der har en større geografi end os, derfor skal vi tænke os om.

- Jeg afviser ikke, at vi kan gøre noget regionalt, men det er vigtigt at huske, at man kan komme på tværs af vores land i løbet af tre-fire timer, siger Mette Frederiksen.

En model kunne ifølge SF være, at man åbner for mere i Vestjylland, Sønderjylland og Nordjylland, fordi det ser bedre ud, end det for eksempel gør i København. Støttepartiet har også andre idéer.

- Man kunne også vende den om og sige, at vi åbner mere op, men så lukker vi ned geografisk, hvis det går galt. Det så vi på Islands Brygge. Det kan også være en model.

- For SF handler det også om sund fornuft. Når man kan se, at der ikke er nogen smitte, så kan man åbne lidt mere op, end når der er smitte, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Venstre er klar til at tage snakken med de øvrige partiledere.

- Vi kan i hvert fald se, at i de scenarier man har lavet, er der meget stor forskel på regionerne, og det regner jeg også med, at vi skal have en drøftelse om, siger formand Jakob Ellemann-Jensen.