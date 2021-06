Mette Frederiksen er blevet vaccineret mod coronavirus

På billeder kan man se, at Mette Frederiksen rækker armene jublende i vejret, efter at hun har fået stikket i venstre overarm.

Fredagens vaccination er den første af to, da det kræver to stik for at være færdigvaccineret.

Mette Frederiksen er 43 år og er i vaccinerækkefølgen placeret i gruppe 10d, 2.

Det er den tredjesidste gruppe i befolkningen, der bliver vaccineret, og den gruppe er begyndt at blive vaccineret i Region Hovedstaden, hvor Mette Frederiksen bor.

Hun har flere gange udtalt, at hun ikke mener, at toppolitikere skal foran i vaccinekøen.

Samlet har 2,25 millioner mennesker i Danmark fået mindst et stik. 1,3 millioner er blevet færdigvaccinerede.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år vil have fået første stik i ugen, der slutter 22. august.

Samtidig er den nuværende prognose, at alle kan være færdigvaccineret 12. september.