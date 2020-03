Mette Frederiksen er blevet testet negativ for coronavirus

På et pressemøde fredag aften oplyser statsminister Mette Frederiksen, at hun har udvist symptomer, der kunne være coronavirus.

Hun er derfor blevet testet for coronavirus, men testen var negativ, siger hun.

- Jet er selv blevet testet for coronavirus, fordi jeg midlertidigt har haft det dårligt. Jeg har udvist nogen symptomer, der kunne minde om corona. Derfor er jeg blevet testet. Jeg er testede negativ, og jeg har det i øvrigt godt igen, siger statsminister Mette Frederiksen.

Også udenrigsminister Jeppe Kofod er blevet testet og ligesom for statsministeren var testen negativ.

- Jeg er ikke blevet testet, så hold afstand, lød det spøgefuldt fra justitsminister Nick Hækkerup.

På fredagens pressemøde meddelte de tre ministre, at Danmark lørdag klokken 12.00 lukker grænserne midlertidigt. Det sker for at begrænse udbredelsen af corona.

Lukningen betyder, at der bliver indført grænsekontrol. Det gælder til og med efter påske, som er den 13. april. Kun varetransport er undtaget for at sikre, at der kommer fødevarer, medicin og produkter til industriproduktionen ind i landet.

Pressemødet fredag aften kom efter, at udenrigsminister Jeppe Kofod tidligere fredag bad alle danskere på rejse i udlandet om at komme hjem. Det kan være omkring 100.000 danskere, der er i udlandet nu.

Opfordringen kom for at sikre, at danskere kan nå hjem, inden andre lande måtte lukke deres grænser.

Udenrigsministeriet fraråder samtidig alle ikke-nødvendige rejser til udlandet.