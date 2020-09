Mette Frederiksen besøger danske tropper i Estland

- Jeg er stolt over, at vores soldater kan bidrage til sikkerhed og tryghed ved en af Natos østlige frontlinjestater, skriver Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Danmark har omkring 200 soldater udsendt til Estland på Tapa Army Base, der ligger i den østlige del af landet.

Kampgruppen i Estland er en af fire kampgrupper, Nato har sendt til Baltikum og Polen for at afskrække en eventuelt åben eller skjult militær aggression fra Rusland.

Det skal den gøre ved, at hvis Rusland går ind i nogen af de fire lande, så vil Rusland ikke kunne gøre det uden at komme i åben kamp med Nato-styrker. Og dermed udløse et modsvar fra hele Nato.

Samtidig skal kampgrupperne forsinke en eventuelt russisk invasion, da Nato kan mobilisere sine samlede, væbnede styrker.

Nato-missionen blev besluttet i 2016 efter Rusland havde annekteret Krim-halvøen og spillet en aktiv rolle i borgerkrigen i Ukraine.

Ud over besøget hos soldaterne vil Mette Frederiksen mødes med den estiske premierminister, Jüri Ratas, og den estiske præsident, Kersti Kaljulaid.

- Estland er en vigtig partner og allieret. Jeg ser frem til at drøfte de aktuelle udfordringer, som vi sammen står over for med den estiske premierminister.

- Ikke mindst den økonomiske genopretning og den fortsatte håndtering af COVID-19, skriver hun.

Danmark og Baltikum - ikke mindst Estland - har haft et tæt forhold siden Sovjetunionens kollaps omkring 1990.

Her arbejdede daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) hårdt for de baltiske landes selvstændighed. Og sørgede for, at Danmark som det første land i EU genoptog de diplomatiske forbindelser til de baltiske lande.

Danmark og Estlands historie har før det været forbundet ved, at kong Valdemar i 1219 erobrede dele af Estland.