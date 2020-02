Mette Frederiksen beklager mail om angreb på Venstre

Statsminister Mette Frederiksen (S) beklager indholdet af en e-mail, hvor regeringen planlægger "angreb" på Venstre under forhandlingerne om en ny ordning for økonomisk omfordeling mellem kommunerne.

Planen om angreb blev udarbejdet uden et politisk mandat, men Statsministeriet har været orienteret. Det siger hun tirsdag under spørgetimen i Folketinget.

- Det er en e-mail, som jeg gerne vil have lov til at beklage. Jeg vil gerne understrege, at det altid er regeringens opgave at sørge for et godt forhandlingsklima, og det kan sådan en e-mail ikke siges at gøre, så det beklager jeg, siger Mette Frederiksen.

Af den lækkede mail fremgår, at regeringen planlægger "angreb" på Venstre, samtidig med at man forsøger at nå en aftale om reformen for udligning mellem kommunerne, der er på 18,5 milliarder kroner.

Den lækkede mail, som ved en fejl blev sendt til Jyllands-Posten, har medført kritik fra Venstre, som S-regeringen ellers forsøger at få med i en aftale for landets 98 kommuner.

Det skal ske for at gøre aftalen så politisk bred som muligt.

- Jeg beklager ikke kun mailen. Hvis man skal beklage noget, skal det være indholdet af det. Venstre og Socialdemokratiet er begge partier, der kan gå ind i en diskussion og være hårde ved hinanden, siger hun.

Den interne mail kommer efter en i forvejen hård kritik af S-regeringen fra både folketingspartier og egne borgmestre for at tilbageholde centrale tal i forhandlingerne.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har tidligere i forløbet beklaget over for Folketingets partier. Og mandag beklagede finansminister Nicolai Wammen (S) den mail, der blev sendt fredag.

Det fremgår af mailen, at politisk ansatte i både Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Statsministeriet er involveret i koordineringen af indsatsen.

Mette Frederiksen siger, at planen om angreb er udarbejdet uden et politisk mandat, men at en særlig rådgiver i Statsministeriet har været orienteret.

- Der er en gruppe, der har siddet og skrevet ting sammen, og det skal de selvfølgelig lade være med. Især når der ikke er et politisk mandat til at arbejde på den måde.

- Selvfølgelig ved jeg også, at der er en diskussion i Socialdemokratiet af, hvordan vi håndterer udligningsspørgsmålet på den rigtige måde.

- Men den ordlyd og ånd, der ligger bag ordene, er ikke det, der skal gøre sig gældende, når vi forhandler med Folketingets partier, siger Mette Frederiksen.

Hun kommer ikke ind på, om hun bad sine ansatte om at stoppe planerne, inden det gik op for dem få dage efter, at mailen ved en fejl var sendt til Jyllands-Posten.