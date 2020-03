Mette Frederiksen: Vi skal blive hjemme i påsken

Normalt byder påsken for mange familier på påskefrokoster eller fællestur i sommerhuset. Men i år bør man undlade den traditionelle rejsen på tværs af landet. Ellers risikerer man at bidrage til spredning af coronavirus mellem landsdelene, siger statsministeren:

- Hvis danskerne fortsætter med at respektere reglerne, så kan vi komme meget langt. Min udmelding om påsken er meget, meget vigtig. Vi er nødt til at blive hjemme i påsken, så smitten ikke spredes fra en landsdel til en anden, siger Mette Frederiksen.

Regeringen forsøger at undgå at indføre et egentligt udgangsforbud, som eksempelvis Frankrig har taget i brug. Det kan undgås, hvis danskerne følger rådene om blandt andet at holde afstand og respektere forbuddet mod forsamlinger over 10 personer, siger Mette Frederiksen.

Et mindre voldsomt indgreb kunne være et regionalt rejseforbud i påsken. Det vil Mette Frederiksen ikke udelukke på mandagens pressemøde:

- Jeg har forståelse for, at man gerne vil i sommerhus, men vi har brug for at dæmpe rejseaktiviteten. Regeringen overvejer selvfølgelig, om vi skal gribe yderligere ind på det område, siger Mette Frederiksen.

På mandagens pressemøde forlængede regeringen alle forholdsregler lige fra skolelukninger til lukning af restauranter frem til den 13. april. Det vil sige lige efter påske.

Indtil da vil forbuddet mod forsamlinger over 10 personer også blive opretholdt.

På pressemødet fastslog Sundhedsstyrelsen, at man først forventer, at corona-epidemien topper om fire uger. Flere eksperter forventer, at flere af forholdsreglerne derfor må forlænges endnu en gang efter påske.