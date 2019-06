Mette Frederiksen: Vi kan ikke forhandle i det uendelige

Efter 19 dages forhandlinger er tålmodigheden nu ved at blive knap hos både Mette Frederiksen og de partier, som er udset til at støtte hende.

- Vi nærmer os det punkt, hvor det er spørgsmål, om politisk vilje. Vi skal ikke forhandle i det uendelige.

- Vi har forhandlet hele dagen i dag og hele dagen i går. Det papir, der ligger på forhandlingsbordet er det mest grønne og mest progressiv papir af den type, jeg har set, siger Mette Frederiksen efter aftenens møde.

Partierne skal dog mødes igen tirsdag understreger Mette Frederiksen.

Dermed har forhandlingerne endnu ikke nået et skæringspunkt, hvor Mette Frederiksen kan vælge at lægge regeringspapiret frem som et take it or leave it tilbud til de fire partier.

- Der er vi ikke endnu. Vi forhandler videre i morgen, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger dog, at der vises politisk vilje til at indgå en aftale fra de tre partier.

- Enhver forhandling skal have den tid, den skal have. Men Danmark skal også have en regering. Landet skal ledes. Der er et balancepunkt der.

- Når jeg kigger på det, der ligger på bordet, så er den politiske tegning flot. Vi kan indfri forventningerne om en ny grøn og solidarisk retning. Nu er vi ved at være der, hvor det i sidste ende er et spørgsmål om politisk vilje, siger Mette Frederiksen.

Hun fastholder, at der alene bliver tale om en Socialdemokratisk etpartiregering. Dermed sender hun et klart signal til De Radikale om, at de må acceptere en politisk aftale uden ministerposter.