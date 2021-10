Mette Frederiksen: Vi evakuerer ikke flere forældre

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på et doorstep foran Folketingssalen torsdag, at regeringen ikke har nogen planer om at evakuere flere forældre fra de syriske fangelejre end dem, der er landet i Danmark i dag.

- Det kan være nødvendigt at evakuere flere børn fra Syrien, men ikke flere forældre, siger hun.

Flere partier har ved torsdagens åbningsdebat i Folketinget efterlyst svar på, hvad der skal ske med de resterende forældre og børn med dansk tilknytning, der fortsat sidder i lejrene.

Mette Frederiksen holder fast i, at regeringen gerne vil hjælpe børnene, men ikke de forældre, der har "vendt Danmark ryggen".

- Vi har tilbudt at evakuere børnene. Men det er forældrene beslutning, hvis ikke vi får lov til at hjælpe dem, siger hun.

En af de tre mødre, der torsdag nat landede med et fly i Danmark, har dobbelt statsborgerskab, selv om regeringen kun har villet evakuere dem, der udelukkende har dansk statsborgerskab.

Statsminister Mette Frederiksen siger om muligheden for at fratage det danske statsborgerskab fra kvinden:

- Nu går der et retligt spor i gang omkring de pågældende kvinderne. Herunder også spørgsmålet om statsborgerskab. Jeg har tiltro til, at det kommer til at forløbe, som det skal, siger hun.

Flere partier har også efterspurgt svar på, hvad der skal ske med de børn, der allerede er kommet til Danmark.

Blandt andet Venstre har udtrykt ønske om at adskille dem fra deres mødre, fordi de har begået et ansvarssvigt.

Mette Frederiksen siger, at hun mener, at forældrene tydeligt har udvist omsorgssvigt. Sagen er dog op til myndighederne at afgøre.

- Det er et myndighedsansvar nu at tage vare på de her børn, siger hun.