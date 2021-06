Mette Frederiksen: Techgiganter skal tage ansvar

Det er først og fremmest vores eget ansvar, hvad vi skriver til hinanden på sociale medier. Men techgiganterne har også et ansvar.

- I dag udgiver regeringen sin første hvidbog. Om netop techgiganterne. Hvor vi beskriver de nye udfordringer, der er fulgt med techgiganternes udvikling. Og tager hul på de svære spørgsmål, vi som samfund er nødt til at forholde os til, siger hun i talen.

- Det er et forsøg på at starte en samtale mere nuanceret, end vi ofte gør. På en måde, hvor dilemmaerne er med. Men hvor vi samtidig tager et ansvar på os som samfund.

- Hvor vi tør stille krav. Og regulere de nye økonomier. I erkendelse af, at techgiganternes betydning for vores hverdag næppe kan undervurderes, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på, at tre ud af fire danskere er på Facebook, og at 90 procent af alle internetsøgninger i EU sker via Google.

Tidligere fredag annoncerede statsministeren, at techgiganter som netop Facebook og Google i højere grad skal reguleres politisk.

Det skete i et fælles interview i Politiken sammen med politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R), formand Pia Olsen Dyhr (SF) og politisk ordfører Mai Villadsen (EL)

De nævnte i interviewet tre eksempler på mulige indgreb. Forretningsmodeller skal mere frem i lyset, samfundet skal have et indblik i algoritmer, og techgiganterne skal betale mere i skat.

Mette Frederiksen peger i sin tale ved Folkemødet på, at over halvdelen af de unge fravælger at deltage i debatten på sociale medier, fordi de ikke kan finde sig til rette i den hårde tone.

- Når der spredes had og falske nyheder. Når helt almindelige mennesker chikaneres, fordi de giver deres mening til kende. Eller bare stiller sig frem.

- Som nogle af de unge mennesker, der måtte forlade X Factor. Men som mest af alt var lettede over, at de nu slap for de hadefulde beskeder om deres tøj og person og seksualitet, siger hun.

Mette Frederiksen pointerer, at "hvad der burde være en demokratisering af debatten, ender for mange mennesker med at være en begrænsning".

Statsministeren vil som andre have techgiganterne til at betale mere i skat.

- Jeg er ualmindeligt glad for, at den holdning nu deles af nogle af verdens største økonomier. At USA igen er tilbage. Og har sat sig i spidsen for det arbejde, siger hun.