EU's stats- og regeringschefer mødtes torsdag aften blandt andet for at diskutere epidemisituationen i Europa.

Mette Frederiksen: Klar til flere restriktioner

Der er flere restriktioner i ærmet, hvis det bliver nødvendigt for at bremse smitten, siger statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er klar til at indføre nye restriktioner, hvis det bliver nødvendigt.

Det skriver TV2.

- Jeg hører folk sige, at "det her ikke er en farlig sygdom, det er bare en influenza, regeringen overreagerer, det er unødvendigt med den ene og den anden og den tredje restriktion, lad os nu bare stå igennem, at vi må have flere dødsfald og flere smittede".

- Det er en måde at tænke på, som jeg ikke tror holder til en test i virkelighedens verden, siger Mette Frederiksen på et pressemøde på Marienborg.

Statsministeren har netop deltaget i et virtuelt møde med de andre EU-landes stats- og regeringschefer, hvor de blandt andet diskuterede situationen med coronaepidemien i Europa.

Mette Frederiksen nævner de mange lande i Europa, hvor smitten er kommet ud af kontrol.

- Jeg kan også se i Europa, at hvis man kommer for sent, hvad nogle lande gjorde i foråret, vil man se mange flere smittede og potentielt også flere dødsfald, og det skal vi ikke se i Danmark, siger hun.

Flere europæiske lande har oplevet kraftigere stigninger i smittetal, og flere sydeuropæiske lande har gjort brug af drastiske tiltag for at bremse smitten.

Spanien har indført nødretstilstand og forlænget den indtil maj 2021 for at kunne begrænse folks bevægelsesfrihed i et forsøg på at bremse smitten med coronavirus.

I Frankrig vil en ny skærpelse af udgangsforbuddet træde i kraft fredag.

Dermed bliver det forbudt at besøge sine venner og familie. Alle skal så vidt muligt arbejde hjemmefra, og man må kun forlade hjemmet for at købe ind eller andre anerkendelsesværdige formål.

Også tættere på Danmark har mængden af smittede nået kritiske højder.

De seneste to uger er der i Belgien i gennemsnit konstateret mere end 700 nye smittede om ugen per 100.000 indbyggere. I Holland er der mere end 300, og i Frankrig mere end 270.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC), hvor man også kan se, at der i Danmark er i gennemsnit 82,5 nye smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

I Danmark trådte et udvidet krav om mundbind i kraft torsdag morgen.

Man skal nu bære mundbind offentlige steder som i butikker, biografer og teatre. Det er desuden blevet forbudt for butikker at sælge alkohol efter klokken 22.