Mette Frederiksen: Grøn omstilling må ikke få store konsekvenser

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i den seneste tid fået kritik fra sine støttepartier for ikke at være ambitiøs nok på klimaområdet. På onsdagens møde i Grønt Erhvervsforum står statsministeren dog fast.

Ifølge Mette Frederiksen vil konsekvenserne af den grønne omstilling være alt for voldsomme for det danske samfund, hvis ikke man afventer ny teknologi.

Ellers sagt på en anden måde: Politikerne på Christiansborg kan ikke sætte sig ned i efteråret og træffe beslutninger, der skal indfri målsætningen om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

- Det haster med den grønne omstilling. Vi skal tage alle de kloge beslutninger, vi kan nu. Men hvis man beslutter vejen til de 70 procent alene på baggrund af de kendte teknologiske løsninger i dag, så vil det have alt for store konsekvenser, siger Mette Frederiksen.

Hun fremhæver blandt andet den nylige rapport fra El-bilkommissionen. Den pegede på, at det vil udløse en milliardregning til samfundet og bilejerne, hvis man skal nå én million elbiler i 2030.

Politikerne bliver nødt til at tage bestik af, at der vil komme teknologi i de kommende år, som kan hjælpe til at indfri målsætningen.

Hvis ikke man forlader sig på det, så bliver regningen alt for stor for Danmark, mener Mette Frederiksen:

- Så vil vi miste danske virksomheder og danske arbejdspladser. Vi vil øge uligheden og gøre samfundet fattigere. Vi vil miste forudsætningen for, at det her overhovedet kan lade sig gøre: Den fantastiske opbakning fra befolkningen til den grønne omstilling.

- Og vi risikere at miste vores position internationalt som et førende land på klimaområdet. For hvis et af de mest ambitiøse lande sætter alle de ting over styr for at indfri klimamålsætningen, så bliver vi ikke et forbillede for andre lande, siger Mette Frederiksen.