Mette Frederiksen: DF skal ikke redde os efter valget

S-formand Mette Frederiksens manøvremuligheder efter folketingsvalget blev snævret en smule ind tirsdag, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, strammede kravene for at bakke hende op som statsminister.

Han vil kun lægge mandater til en S-ledet regering, hvis det sker i en borgerligt tonet konstellation med Venstre og Dansk Folkeparti.

Det får dog ikke Frederiksen til at vakle eller ændre kurs, understreger hun onsdag på et vælgermøde i Aabenraa arrangeret af JydskeVestkysten.

- Den sidste uges tid har handlet om bogstavleg efter valg, som endnu ikke er holdt.

- Jeg står ved udlændingepolitikken, og det brede flertal bag udlændingepolitikken står fast efter valget. Det forventer jeg også, at Dansk Folkeparti gør.

- Der er ikke nogen, der skal redde os efter et valg. De partier, som står bag udlændingepolitikken, vil også gøre det efter et valg, siger Mette Frederiksen.

Hendes modstander i duellen, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), tror dog ikke på, at Mette Frederiksen undgår at måtte rykke sig på det punkt, hvis hun skal være statsminister.

- Hun bliver mødt af ultimative krav, og selvfølgelig må hun give sig.

- Når det kommer til prisen for at være statsminister, så må man tage farve af de partier, som skal gøre en til statsminister. Trust me, I know.

- Og du er jo allerede i gang. I går fremlagde I et udspil, hvor I sætter skatterne op for at bruge flere penge på velfærd, siger Lars Løkke Rasmussen i debatten.

Mette Frederiksen erkender, at hun skal lytte til de partier, der skal danne parlamentarisk flertal for den S-regering, hun ønsker.

- Jeg tager ingen mandater for givet. Men uanset hvad, så tror jeg, at I vil give mandat til, at den nuværende udlændingepolitik skal videreføres. Det skal et mindretal ikke ændre på efter folketingsvalget.

- Men der er områder, hvor vi tænker os om. Eksempelvis, når det gælder børnene på Sjælsmark, siger Socialdemokratiets formand.