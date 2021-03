Mette Frederiksen: Årstiden er en del af coronaberegninger

Efter et skolebesøg i Dalby på Midtsjælland bliver statsminister Mette Frederiksen (S) spurgt til, hvor meget vægt der denne gang bliver lagt på beregningerne.

Senere torsdag modtager Folketingets partier og regeringen de nyeste beregninger, der skal danne grundlag for de videre genåbningsforhandlinger.

Mette Frederiksen pointerer, at beregningerne "hele tiden være omgivet af meget, meget usikkerhed, fordi det er biologi".

- Men noget af det, som myndighederne og eksperterne har regnet på denne gang, er, hvor meget vi kan regne solen ind. Det er ret spændende, for det gik godt med corona sidste sommer. Nu har vi så mutationerne, der trækker lidt den anden vej, siger hun.

Mette Frederiksen har ikke selv set alle beregninger endnu, men er "meget optimistisk" i forhold til yderligere genåbning.

Hun peger på, danskerne har været gode til at følge myndighedernes anbefalinger og lade sig teste. Dermed kan det lade sig gøre at lave lokale nedlukningerne, hvis det bliver nødvendigt.

- Det er ret vildt, hvad vi kan i dette land. Vi står i en situation, hvor mange andre lande er ved at lukke ned. I Danmark diskuterer vi at åbne mere.

- En af forklaringerne er, at vi er fænomenalt gode til at håndtere den her situation, siger Mette Frederiksen.

Hvad den yderligere genåbning indebærer, vil afhænge af forhandlingerne, der fortsætter torsdag.

- Der er et stort politisk ønske om, at børn og unge og skole er den absolutte hovedprioritet. Men jeg kommer det ikke nærmere nu, siger Mette Frederiksen.

Forsamlingsloftet på fem personer er ligeledes et emne, som partierne kigger på i forhandlingerne, lyder det.