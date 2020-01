Statsminister Mette Frederiksen har fire store opgaver på bordet i 2020: Udligning, politi, klima og pension. Allerede torsdag i denne uge indkalder regeringen dog til pressemøde om nye stramninger over for fremmedkrigere. Det sagde Mette Frederiksen på pressemøde i forbindelse med regeringsseminaret på Marienborg mandag.

Mette F. vil omfordele fra rige til fattige byer

En ny model for udligning mellem kommunerne bliver den første af fire store opgaver for S-regeringen. Det fastslår Mette Frederiksen forud for travlt 2020.

Det fastslog statsminister Mette Frederiksen (S) mandag på et pressemøde ved et regeringsseminar på Marienborg.

Kommunerne med mange udsatte børn skal have råd til flere anbringelser uden for hjemme. De penge skal blandt andet komme fra andre kommuner.

