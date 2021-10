Mette F. vil øge globale klimaambitioner

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i åbningstalen i Folketinget. Her opstiller hun en vision for et bæredygtigt Danmark med ren luft, byer med grønne haver på tagene og billige elbiler, som er kraftige nok til at familier kan køre på ferie "uden bøvl med at lade op".

- Vi står over for et vigtigt efterår i international klimapolitik.

Men statsministeren lægger samtidig op til, at hun i de kommende uger vil fokusere endnu mere på at forsøge på at få andre lande til at følge Danmarks eksempel på klimaområdet.

- Danmark er et grønt foregangsland. Vi skal påvirke de lande, som udleder mest. Det er vores mulighed og vores forpligtelse, siger Mette Frederiksen i talen.

Hun har løbende fået kritik af støttepartierne for at gøre for lidt og handle for langsomt på klimaområdet. I sidste uge fremlagde regeringen dog en plan for, hvordan man vil træffe beslutningerne frem mod 2030-målet om 70 procents reduktion i drivhusgasserne.

Nu lægger Mette Frederiksen op til, at Danmark skal føre et "aktivt klimadiplomati" ude i verden. Det vil hun selv være i spidsen for ved flere begivenheder i efteråret.

- Nu gælder det COP26 i Glasgow i Storbritannien. Det globale ambitionsniveau skal op, siger Mette Frederiksen med henvisning til novembers klimatopmøde i Skotland.

Mette Frederiksen peger konkret på, at Danmark har sagt stop for olie- og gasudvinding i 2050.

- De andre lande skal også gøre sig fri af både kul, olie og gas, siger Mette Frederiksen.

Hun vil i denne uge desuden rejse til Indien for at mødes med Indiens premierminister, Narendra Modi.

- Danmark har løsningerne. Indien har skalaen. Det er vigtigt for klimaet. For dansk erhvervsliv. For vores økonomi. Og i et større perspektiv for den geopolitiske balance. Vi har på kort tid styrket vores forhold til verdens største demokrati, siger Mette Frederiksen.

På den hjemlige bane lykkedes det desuden mandag aften endeligt for regeringen at lukke en aftale om landbrugets klimabidrag med ni af Folketingets partier.

Partierne er enige om et bindende mål for landbrugets CO2-reduktioner, så der i 2030 skal udledes mellem 55 og 65 procent mindre CO2 end i 1990.

- Vi sætter et ambitiøst mål for at nedbringe landbrugets udledninger. Forpligter os til, at dansk landbrug skal være et grønt udstillingsvindue for resten af verden. Tak til alle ni partier bag den meget brede og visionære aftale, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger dog, at de danske beslutninger ikke er nok. Der skal også på internationalt plan gøres mere for klimaet.