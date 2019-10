Mette F. vil indfri forståelsespapiret skridt for skridt

- Jeg tænker ikke, opgaven først og fremmest er at tale på Socialdemokratiets vegne, men på hele landets vegne, fordi jeg jo er hele Danmarks statsminister. Så det er en særlig dag, siger Mette Frederiksen forud for åbningstalen, der markerer, at det nye folketingsår begynder.

Dermed skal regeringen nu for alvor i gang med at få gennemført de konkrete politiske initiativer, som man blev enige med støttepartierne om i det såkaldte forståelsespapir.

Papiret er den aftale, som Mette Frederiksen indgik med De Radikale, SF og Enhedslisten for at få deres støtte til, at hun kunne blive statsminister for S-regeringen.

Derfor har støttepartierne store forventninger til, at punkterne bliver indfriet.

Forud for åbningstalen siger De Radikales ledder Morten Østergaard:

- Langt det meste vil kunne gennemføres indenfor det første folketingsår, og vi håber, at det vil afspejle sig i både åbningstalen og lovprogrammet samt finanslovsforslaget, siger Morten Østergaard.

Dermed henviser han til, at regeringen ud over åbningstalen også vil fremlægge lovkataloget tirsdag. Det viser, hvilke lovforslag regeringen planlægger at fremsætte denne folketingssamling.

Og onsdag skal finansminister Nicolai Wammen fremlægge regeringens udspil til finanslov. Dermed har regeringen samlet set fremlagt et køreplan for det første år.

Mette Frederiksen vil dog ikke love, at alle dele af forståelsespapiret kan gennemføres på ét år:

- Vi tager det skridt for skridt. Et meget centralt valgløfte for vores idé har været at ansætte tusind flere sygeplejersker for at sikre mere tid i sundhedsvæsenet og mere omsorg for vores patienter. Det er noget af det, vi kommer til at fremlægge i morgen, både finansieringen og hvordan vi fører det ud i livet.

- Så det er klart, vi gør det skridt for skridt. Men vi skal gerne have en klimalov på plads inden jul, så vi kan få lavet den klimahandlingsplan, der gør, vi for alvor får rykket, så vi kommer op på de 70 procent i 2030, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmålet om en ret til tidligere pension har været et centralt valgløfte fra Socialdemokratiets side. Her arbejder regeringen på en løsning, men man er af arbejdsmarkedets parter blevet bedt om at vente til de private overenskomster er forhandlet på plads.

Derfor vil det formentlig først blive til næste år, at regeringen kan fremlægge et konkret bud på, hvem der skal have retten.