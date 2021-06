Mette F. vil holde anderledes afslutningstale og se ti år frem

Når statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag holder tale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat, vil talen ikke blive helt som normalt, da hun vil kigge ti år frem.

- Folketinget har sin store afslutningsdebat i dag, og vi skal diskutere det forgangne år. Jeg vil holde en lidt anderledes tale - og i stedet se frem mod de næste ti år, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Hun skriver ikke nærmere om, hvad talen præcist kommer til at handle om, men i fredags bragte Weekendavisen et interview med overskriften "tiårsplanen", hvor Mette Frederiksen bebudede en større reformplan.

Den går blandt andet på at få mere arbejdskraft - herunder at få flere faglærte og flere arbejdsløse udlændinge ind på arbejdsmarkedet - samt støtte til produktionsvirksomheder i provinsen.

Desuden talte hun om mere decentralisering og et blik på folkeskolen.

- En af de største hindringer for fortsat velstandsstigning, konkurrenceevne, fortsat udvikling af vores samfund, herunder at vi kan komme i mål med klimamålsætningen, det er i virkeligheden vores uddannelsessystem og den kæmpe udfordring, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i et omfang, vi ikke har prøvet at mangle tidligere.

- Det er i vores øjne en af de absolut største udfordringer, vi står over for. Og her ønsker vi at gå i takt med og i samme retning som produktionsdanmark.

- For hvis noget står klart også efter den her krise, er det, at produktionsdanmark, industrien, fremstillingsindustrien, vores eksport - det er den underliggende motor, sagde Mette Frederiksen til Weekendavisen i fredags.

Allerede i sidste uge blev en del af det præsenteret i form af en plan om at oprette 25 uddannelser uden for de store universitetsbyer.

Hun talte også allerede i januar med Børsen om en plan om, at regeringen vil øge beskæftigelsen med 10.000.

- Nu handler det også om at kigge ind i, hvordan Danmark ser ud, når vi ser fem til ti år frem. Og hvordan tilrettelægger vi en økonomisk politik, der understøtter det, vi gerne vil som land. Hvordan kommer Danmark styrket igennem de næste ti år. Her får vi behov for en reformkurs igen, sagde hun.