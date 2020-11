Mette F. vil hjælpe minkavlere økonomisk efter aflivninger

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at regeringen er i fuld gang med at se på, hvordan man kan hjælpe minkavlere økonomisk.

Meldingen kommer, efter det er blevet besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives som følge af coronasmitte i mange besætninger.

I sit opslag indleder Mette Frederiksen med at skrive, at hun endnu en gang vil beklage dybt over for minkavlerne i Danmark.

- Som regering ved vi godt, at det bliver meget svært for erhvervet at komme tilbage igen. Og jeg vil gerne, som jeg også gjorde det på pressemødet i dag (onsdag, red.), udtrykke min store sympati og beklage over for de danske minkavlere.

- Mange af jer mister ikke alene jeres levebrød, men et livsværk. I nogle tilfælde hele slægtens værk, som er gået i arv fra generation til generation. Selv om det er en ringe trøst, så er vi nu i fuld gang med at se på, hvordan vi kan hjælpe de berørte minkavlere økonomisk, skriver statsministeren.

Baggrunden for regeringens beslutning er, at Statens Serum Institut har konstateret, at en ny type af coronavirus er vandret fra mink til 12 nordjyder.

Det særlig alvorlige er, at virusset i minken er muteret, så dens spredning er mindre hæmmet af menneskelige antistoffer.

Dermed kan den nye type af virus vise sig at være en bombe under arbejdet med at udvikle en vaccine mod covid-19, fordi vaccinerne muligvis ikke kan stoppe det muterede virus.

Der er indtil videre konstateret coronasmitte på 207 minkfarme på de flere end 1000 danske minkfarme.

Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører hos Venstre, kræver, at regeringen indkalder til forhandlinger om kompensation til minkavlerne med det samme.

- Der skal hverken erstattes for meget eller for lidt, men udgangspunktet må være, at de tab, regeringen forvolder med de her beslutninger, må dækkes. Det giver voldsomme menneskelige og økonomiske omkostninger, siger han.

I forbindelse med et pressemøde onsdag præsenterede regeringen en såkaldt tempobonus til minkavlere, der selv får slået deres besætning ihjel.

Avlere får således 20 kroner per mink, de slår ihjel, hvis de tømmer besætningen inden for ti dage.

Det gælder dog kun for besætninger over 7500 dyr. For besætninger under 7500 dyr skal det ske inden for fem dage, hvis man skal have bonussen.