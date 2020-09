Mette F. vil have hele transportsektoren under luppen

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, som bliver holdt efter onsdagens møde i Grønt Erhvervsforum.

Vi skal have omstillet vores bilpark, så flere kommer til at køre i el- og hybridbiler.

- Vi skal selvfølgelig gøre det (omstille bilparken, red.) på en ordentlig måde, som er respektfuld over for danskernes privatøkonomi, siger Mette Frederiksen.

Hun vil også opfordre til, at der bliver kigget på hele transportsektoren under ét.

- Så vi er sikre på, at vi gør det her, så det er bedst muligt for klimaet, men også samfundsøkonomisk klogest, siger statsministeren.

Tidligere har Socialdemokratiet talt for, at der i 2030 skal være 500.000 elbiler.

Fra Venstre har ambitionen lydt på én million elbiler.