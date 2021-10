Mette F. vil have bedre overgang mellem uddannelse og job

I sin åbningstale i forbindelse med åbningen af et nyt folketingsår tirsdag, siger hun, at der er brug for en større sammenhæng mellem skolebænken og arbejdsmarkedet.

Og det skal blandt andet gøres ved at lade unge stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet allerede i folkeskolen.

- Jeg tror, at vi har brug for en større vekselvirkning mellem uddannelse og job hele vejen op i uddannelsessystemet, siger hun.

- For den skoletrætte, 14-årige dreng i 8. klasse, der kan lære meget mere, hvis han får lov at skifte skolen ud med en arbejdsplads - en dag eller to om ugen.

Mette Frederiksen vil tænke koblingen bredere og have en tættere forbindelse mellem praktik og teori på uddannelserne.

- Hvad om vi for eksempel tænker elektriker- og ingeniørfaget tættere sammen. Beklædningshåndværker og design. Tømrer og arkitekt, siger hun.

Statsministeren har ved andre lejligheder før talt om, at regeringen vil have flere unge til at tage en praktisk uddannelse.

I sin åbningstale berører hun atter emnet.

- Det er et stort skridt frem, at tusindvis af unge i dag læser på universitetet. Engang lukket land for de fleste. I dag en åben vej for mange.

- Men det betyder også, at hvor uddannelserne før var for de få, der typisk skulle undervise eller forske - så skal flere højtuddannede i dag arbejde i private virksomheder. Hvordan uddanner vi til et arbejdsmarked om ti eller tyve år?

Også efteruddannelse og voksenuddannelse kommer Frederiksen ind på i talen. Ifølge Mette Frederiksen bruger staten i dag milliarder på uddannelser, vi tager først i livet.

Mens der bruges langt færre penge på uddannelser senere i livet.

- Hvorfor tænker vi stadig uddannelse som noget, man får overstået tidligt i livet, når vi ved, at så mange af os kommer til at være længe på et arbejdsmarked i rivende udvikling?

- Det er en klar målsætning for regeringen, at flere skal arbejde. Uddannelserne er en vigtig del af det, siger statsministeren.