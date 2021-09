Mette F. vil give elever og lærere indflydelse på studiemilliarder

Regeringen har fået kritik fra studerende for forslaget om at skære i dimittendsatsen. På Socialdemokratiets kongres i Aalborg rækker statsminister Mette Frederiksen (S) dog hånden ud til både elever, studerende og deres lærere.

De kan få lov til at være med til at bestemme, hvor 2,5 milliarder kroner ekstra årligt skal bruges på uddannelserne. Pengene kommer blandt andet fra regeringens forslag om at skære i dimittendsatsen.

- Jeg tror, de færreste gør sig begreb om, hvor meget vi egentlig investerer i unge og i uddannelse. Og derfor en invitation. Til elever og studerende. Undervisere. Ledere. Og ja, også til erhvervslivet.

- Kom med jeres bud på, hvordan vi skaber den største forandring. Vær med til at prioritere. Vælge til og fra. Så de milliarder, vi fremover kan investere, kommer til at gøre en reel forskel, siger Mette Frederiksen.

Dermed tager hun igen fat i regeringens dagsorden om at sikre bedre uddannelser og mere arbejdskraft. Det sidste er omdrejningspunktet i udspillet "Danmark kan mere I", som regeringen for nylig har fremlagt.

Udspillet har dog fået kritik fra unge for at ramme dem særligt hårdt. Når de er færdig med studierne, må de også sige farvel til den billige kollegiebolig, og derfor bliver de ramt hårdt af beskæringen af dimittendsatsen. Det betyder, at har svært ved at betale for et sted at bo, mens de søger job efter studierne, har kritikken lydt.

Mette Frederiksen lægger til gengæld vægt på, at alle må bidrage:

- Vi skal vi investere mere i uddannelse. Vi har alle sammen brug for at blive dygtigere. Derfor foreslår vi et markant løft af uddannelserne.

- For at få råd til det, er der noget, vi må undvære. Derfor foreslår vi at stramme dimittendreglerne. Så man ikke går markant op i ydelse i det øjeblik, man afslutter sine studier og ikke har et job, siger Mette Frederiksen.

Hun fremhæver også regeringens forslag om en aktiveringspligt for personer, som ikke er integrerede i Danmark som del af forsøget på at få alle til at bidrage.

- Lad os bare lige tage værdispørgsmålet med det samme. Som samfund er vi dybt afhængige af hinanden. Undervejs i krisen så vi det meget konkret. Men det gælder også i ikke-krisetider.

- Det universelle velfærdssamfund med fri og lige adgang både til sundhed og uddannelse kan kun hænge sammen, hvis alle voksne som udgangspunkt går på arbejde, siger Mette Frederiksen.