Mette F. var til møde med coronamistænkt justitsminister

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltog fredag i et møde med justitsminister Nick Hækkerup (S), der har coronasymptomer.

Blandt andet derfor er tirsdagens planlagte spørgetime med statsministeren aflyst og indtil videre skubbet til onsdag. Samtidig er tirsdagens tre afstemninger i Folketingssalen aflyst.

En række ministre og flere menige folketingsmedlemmer har det seneste døgn meldt ud, at de enten er testet positive for corona eller er gået i selvisolation, fordi de har været i nærkontakt med en smittet person.

Statsministeriet har udsendt en pressemeddelelse. Heri udtaler Mette Frederiksen:

- Jeg skal herved - efter aftale med Folketingets formand - anmode om,at dagens spørgetime udsættes til i morgen onsdag 4. november 2020,forudsat at justitsministeren forinden har modtaget et negativt svar på sin test for covid-19.

- Henset til, at justitsministeren i sidste uge deltog i møde med medlemmer af Folketinget, der siden er testet positive for covid-19, at justitsministeren i går er gået i selvisolation med tydelige symptomer på covid-19, og at jeg selv fredag deltog i møde med justitsministeren, finder jeg det samlet set ikke hensigtsmæssigt over for Folketingets partier at møde fysisk frem i Folketinget i dag.

I alt seks ministre fra S-regeringen afventer testsvar. Hækkerup er altså en af dem. Og han har meddelt, at han har symptomer. Det har de øvrige ikke.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har tirsdag meddelt, at han er testet positiv.

Værst ser det umiddelbart ud for Venstres forsvarsordfører og eksminister, Lars Christian Lilleholt. Han er testet positiv. Siden mandag aften har han været indlagt på Odense Universitetshospital.

Også miljøordfører Egil Hulgaard (K) og retsordfører Jeppe Bruus (S) er testet positive, har de meddelt inden for det seneste døgn.