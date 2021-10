Mette F. udset hovedrolle i Minkkommission

Minkkommissionen skal afklare, hvad der foregik i dagene op til og efter, at regeringen annoncerede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Kommissionen har i flere måneder indsamlet og undersøgt over en million dokumentsider plus mails.

Her kan du få et indblik i næste fase af kommissionen arbejde:

* Hvem kommer i fokus?

Allerede inden afhøringerne er startet, har kommissionens arbejde en klar retning: Det er rettet mod Statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen (S).

Statsministeren er den sidste, der afhøres. Hun er det eneste vidne, der ikke skal dele afhøringsdag med andre vidner. Hun er også den eneste minister, der er nævnt i kommissoriet, som er kommissionens opgavebeskrivelse.

I kommissoriet er der også foretaget nogle fravalg for at gøre det muligt for kommissionen at blive færdig på et år.

De fravalg og det skarpe fokus kan blive både en styrke og en svaghed for kommissionen, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze.

- Kommissoriet er bemærkelsesværdigt fokuseret og skarpt rettet mod navnlig statsministeren. Det er det skarpeste udgangspunkt, vi nogensinde har set for en kommission, siger han.

- Det er en styrke, at det er rimelig fokuseret. Man kan gå direkte til sagen uden så mange tilløb. Men det kan også vise sig at blive en svaghed, at det er så fokuseret omkring Statsministeriet, siger Michael Gøtze.

På den måde kan kommissionen nemlig få svært ved at dyrke andre problemstillinger, mener han:

- Kommissoriet er skrevet ud fra en forestilling om én "hovedmistænkt" - nemlig statsministeren. Det kan vise sig at være en ulempe, for man har ikke blik for helheden, siger Michael Gøtze.

- Hele apparatet - særligt ovre i Miljø- og Fødevareministeriet - er måske med urette blevet gjort til andenviolin.

* Hvad bliver sagens kerne?

Som det store omfang af kommissionens forarbejde antyder, bliver der tale om en omfangsrig undersøgelse.

Det vil utvivlsomt frembringe mange detaljer, men i kernen af undersøgelsen finder vi to juridiske spørgsmål, hvis man spørger Michael Gøtze.

Det første handler om det, man kan kalde gerningstidspunktet:

- Hvornår er der truffet en afgørelse? Var statsministerens pressemøde afgørelsen? Var det der, man reelt aflivede de her mink? Har det karakter af en juridisk bindende afgørelse?

Det andet spørgsmål, som Michael Gøtze fremhæver, er, hvem der havde styr på paragrafferne:

- Hvem havde undersøgt om, der var juridisk hjemmel til det? Og hvornår vidste statsministeren, at hun var ude at sige noget, hvor der ikke var dækning i juraen?

Minkkommissionen kommer til gengæld ikke til at beskæftige sig med de actioncards, som Rigspolitiet brugte til samtaler med minkavlerne.

Det forløb skal i stedet undersøges i en advokatundersøgelse, der i første omgang havde frist fredag.

* Hvad bliver resultatet?

En kommission kan ikke fælde dom. Derfor kan kommissionen sammenlignes med, at nogle detektiver indsamler spor og beviser om det faktiske forløb.

Hvor meget kommissionen kan stille op med de spor og beviser afhænger lidt af, om der er tale om embedsmænd eller politikere, forklarer Michael Gøtze.

For embedsmænd kan kommissionen i sidste ende pege på, om der er grundlag for disciplinærsager. For politikerne forholder det sig anderledes.

Her kan kommissionen afklare, hvad der er foregået. Men hvad konklusionen skal være af det, er op til Folketinget.

I første omgang kan Folketinget vente på, at kommissionen kommer med sin beretning. Det sker efter planen til foråret næste år.