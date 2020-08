Mette F. udnævner ny stabschef efter Martin Rossen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fundet afløseren for sin højre hånd Martin Rossen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Martin Justesen har indtil nu haft rollen som særlig rådgiver for Mette Frederiksen og har indgået i det politiske sekretariat sammen med særlig rådgiver Sara Vad.

Det politiske sekretariat blev oprettet, da Mette Frederiksen overtog Statsministeriet efter valget sidste år.

Det vakte opsigt - og en del kritik - da hun satte sin særlige rådgiver Martin Rossen i spidsen for sekretariatet. Han blev af kritikere omtalt som "skyggestatsminister".

Mette Frederiksen blev hevet i samråd af oppositionen for at redegøre for Rossens rolle.

Martin Rossen forlod sin stilling som stabschef og særlig rådgiver i Statsministeriet, fordi han i stedet har fået job i Danfoss, hvor han har titlen som vicedirektør.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil desuden styrke sit ministerium med 15-20 årsværk den kommende tid.

Det vil omfatte både chefstillinger og andre medarbejdere. Der er afsat 18 millioner kroner fra og med 2021 på finanslovsforslaget til at øge bevillingen til Statsministeriet.

Regeringens to magtfulde udvalg, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget, bliver også styrket.

Skatteminister Morten Bødskov (S) indtræder som fast medlem af Koordinationsudvalget, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indtræder som fast medlem af Økonomiudvalget.

Desuden får de særlige rådgivere i Finansministeriet og Statsministeriet mulighed for at side med ved møderne i udvalgene på linje med andre embedsmænd.

