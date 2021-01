- Vi risikerer at tabe kontrollen. Vi skal have smitten ned. Vi bliver nødt til at holde fast og kæmpe videre, skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

Mette F. trods mindre smitte: Tiden er ikke til at åbne op

Den smitsomme britiske variant gør, at det er for tidligt at snakke om at åbne Danmark, siger statsminister.

Selv om smittetallene er nedadgående, er det alt for tidligt at begynde at snakke om at åbne samfundet op, da den mere smitsomme britiske variant spreder sig i Danmark.

Sådan lyder det søndag aften fra statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

- Jeg er opmuntret af, at smittetallene herhjemme falder, og at vaccinerne er kommet så flot fra start. Men er samtidig bekymret.

- Til trods for faldende smittetal er den britiske mutation på vej frem. Og vi modtager ikke vacciner hurtigt nok til at vinde det kapløb. Derfor skal smittetallet længere ned, skriver Mette Frederiksen.

Den delvise nedlukning af Danmark løber i øjeblikket frem til 7. februar. Det gælder blandt andet lukning af skoler, restauranter, store dele af detailhandlen og et forsamlingsloft på fem personer.

De seneste tre dage har budt på de laveste smittetal siden slutningen af november. Samtidig er positivprocenten - andelen af positive prøver ud af alle test - den laveste siden starten af oktober.

Men samtidig er den britiske variant af coronavirus, der vurderes at være 50 til 74 procent mere smitsom, blevet mere udbredt i Danmark.

Den britiske variant er baggrunden for nedlukningen. Den kan ifølge Statens Serum Institut (SSI) blive den dominerende variant af coronavirus inden for de kommende måneder - måske allerede i februar.

Derfor mener Mette Frederiksen ikke, at tiden er til at lempe på restriktionerne.

- Vi risikerer at tabe kontrollen. Vi skal have smitten ned. Vi bliver nødt til at holde fast og kæmpe videre, skriver hun.

Der er registreret 283 tilfælde af den britiske variant i Danmark. Det reelle tal er en del højere, da man frem til starten af 2021 ikke har kunnet screene alle positive coronaprøver for varianten.

Den britiske variant har indtil videre været i 8,2 procent af de analyserede positive prøver i uge 2, hvor der dog ikke er analyseret så mange test endnu.

Det er en stigning fra 3,8 procent i uge 1 og 2,4 procent ugen før.