Mette F. til herboende tyskere: I hører også til Danmark

Tyske turister krydsede mandag grænserne, som har været delvist lukket grundet coronasituationen. Samme dag kunne Danmark fejre 100-årsdagen for, at Sønderjylland igen blev dansk.

- Til alle jer, som bor på vores side, og som føler jer som tyske: Auch ihr gehört zu Dänemark (Også I hører til Danmark, red.). Der er plads til alle stemmer, siger Mette Frederiksen ved Dybbøl Banke, der dannede ramme om krigen i 1864, som endte med tabet af Sønderjylland.

For præcist 100 år siden gav den daværende danske statsminister, Niels Neergaard (V), et løfte til det danske mindretal, som blev i Tyskland. De skulle ikke blive glemt.

- Det løfte vil jeg gerne forny: I er ikke blevet glemt, og I skal ikke blive glemt, siger Mette Frederiksen mandag og udvider altså løftet til også at omfatte det tyske mindretal.

Dronning Margrethe og den kongelige familie var også på rundtur i Sønderjylland i anledning af 100-året for Genforeningen.

Det var en folkeafstemning 10. februar 1920, der banede vejen for, at Sønderjylland igen blev dansk efter at have været under tysk kejserdømme siden 1864.

- Det var og er en enestående måde at fastsætte en grænse på. Og det er grunden til, at grænsen stadig ligger fast.

- Ikke alles ønske blev opfyldt. Mindretal på begge sider opstod. Med tiden voksede forståelsen for hinanden. På begge sider af grænsen, siger Mette Frederiksen.

Borgerne måtte mellem 1864 og 1920 være danske på trods, mener hun.

- I en tid, hvor splittelsen ulmer omkring os i hele verden, har vi brug for den ånd, som lever i grænselandet. At man kan være den, man er. Bære sine rødder, traditioner, sit sprog - med stolthed. Og samtidig rumme hinanden.

- Når alt kommer til alt, bindes bånd mellem mennesker - af mennesker. I det små. I det daglige, siger hun.

På grund af coronasituationen er størstedelen af arrangementerne i forbindelse med fejringen af Genforeningen rykket fra i år til næste år med 15. juni som omdrejningspunkt.