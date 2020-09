Mette F. til de unge: Skru ned for festerne

De unge bør skrue ned for festerne for at forhindre coronasmitte.

- I det næste stykke tid bør I skrue ned for festerne. Alle skal overholde retningslinjerne, og vi skal alle sammen tænke over, at vi ikke ses med for mange mennesker for tæt på, siger hun.

Opfordringen kommer, efter at der tirsdag blev præsenteret nye restriktioner for nattelivet i hovedstadsområdet. Det skete på et pressemøde med blandt andre sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Det betyder, at barer, caféer og restauranter fra torsdag og 14 dage frem skal lukke klokken 22 i 17 hovedstadskommuner. Derudover bliver der indført krav om, at stående gæster skal bære mundbind.