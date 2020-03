Mette F. til borgerne: Tag coronavirus mere alvorligt

Men borgerne tager ikke influenzaen alvorligt nok, mener statsminister Mette Frederiksen (S), der påpeger, at det kan være alvorligt for ældre og svækkede.

Det kan føles som om, at nyhederne ikke rapporterer om andet end coronavirus for tiden. Senest er 59 konstateret smittet.

Derfor er det nødvendigt at inddæmme sygdommen, så færrest muligt rammes.

- Jeg møder stadig for mange danskere, der er sunde og raske og ikke er bange for coronavirus.

- Hensynet er ikke kun til den enkelte nu, det er til forældre, bedsteforældre, kronisk syge og svækkede. Alle er nødt til at tage det mere alvorligt, end vi har set de seneste dage, siger hun mandag på et kort pressemøde.

Dermed henviser hun til, at coronavirus er mest farligt for ældre og svækkede, mens andre vil have langt nemmere ved at modstå sygdommen.

Coronavirus, eller Covid-19 som sygdommen kaldes, kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

- Der er ikke grund til panik, men der er grund til alvor og til at høre efter, hvad der bliver sagt fra myndighedernes side.

- Det er ikke for sjov. Alle skal begynde at tage sine forholdsregler. Det handler ikke om én selv, siger statsministeren.

De danske myndigheder anbefaler, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses for at mindske spredningen af coronavirus. Det sagde statsministeren fredag i sidste uge.

Selv om det kun er en anbefaling og ikke et påbud, forventes det at blive efterlevet, er meldingen fortsat fra Mette Frederiksen.

Søndag var der ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed 35 personer i Danmark, der var testet positiv med coronavirus. Dermed er det den hidtil største stigning på en enkelt dag, at 59 nu er smittede.

I alt er 770 personer i karantæne.

Styrelsen opfordrer til, at man ringer til lægen, hvis man mistænker, at man er smittet med coronavirus. Man skal ikke bare møde op hos lægen, da man i så fald risikerer at smitte andre.

Borgere med spørgsmål til coronavirus kan ringe til en telefonlinje på 70 20 02 33.

Det første tilfælde blev fundet i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina i december 2019.

De smittede har haft symptomer på lungebetændelse, som er feber, tør hoste og i nogle tilfælde besværet vejrtrækning.